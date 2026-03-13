Armuzzi “IA fondamentale nella diagnostica delle malattie croniche”

ROMA (ITALPRESS) - "Dal punto di vista della strumentazione diagnostica e del monitoraggio possiamo dire che l’intelligenza artificiale è ormai arrivata nel campo della radiologia e dell’endoscopia. Si stanno sviluppando anche chatbox che consentono di avere sintesi di ciò che il paziente ha vissuto nelle settimane precedenti alla visita, così da disporre di un report utile a conoscere meglio le problematiche. Questo è molto utile perché le malattie croniche richiedono molto tempo per il monitoraggio e queste strumentazioni permettono di ottimizzarlo». Lo ha detto il professor Alessandro Armuzzi, presidente eletto della European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), professore ordinario di Gastroenterologia e direttore dell’IBD Center presso Humanitas Research Hospital e Humanitas University, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. fsc/azn (Fonte video: Urania TV)