Armi e droga in casa, due arresti a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due cittadini italiani di 28 e 57 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, a Milano. Il 57enne è accusato anche di detenzione di arma clandestina con relative munizioni e ricettazione.

I poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro hanno individuato un appartamento in via Mozzoni, a Milano, quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti appostati nei pressi dello stabile hanno visto arrivare il 28enne in sella a una bici elettrica; quest’ultimo, dopo avere fatto accesso all’interno dell’abitazione in uso al 57enne, si è allontanato poco dopo con uno zaino che prima non aveva con sè ed è stato fermato in via Amoretti da una volante del commissariato Quarto Oggiaro.

All’interno dello zaino sono stati rinvenuti e sequestrati oltre un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 16 panetti.

Contestualmente, i poliziotti vicino all’abitazione, hanno visto uscire il 57enne e lo hanno fermato per un controllo. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 45 panetti di hashish per un peso di oltre quattro chili e mezzo, una pistola Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento, una pistola scacciacani e denaro contante pari a 9.800 euro.

