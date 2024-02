MILANO (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco di Milano stanno intervenendo in questi minuti sull’autostrada A4 in direzione Torino all’altezza di Arluno nei pressi del Ponte sul Ticino. Due Tir si sono scontrati per cause ancora da accertare. Uno dei due autisti sarebbe bloccato all’interno della cabina di guida. Sul posto uomini del Distaccamento Volontario di Inveruno e della sede centrale di via Messina, unitamente al personale del 118. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un furgone incastratosi sotto ad uno dei Tir. Il conducente è stato prontamente soccorso dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure del 118. La A4 non è chiusa al traffico. Rallentamenti sono segnalati nei pressi di Bernate Ticino. Sul posto anche personale della Polstrada.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano