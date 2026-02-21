Arianna Fontana “Mese impegnativo, per il futuro daremo tempo al tempo”

MILANO (ITALPRESS) - "Futuro? Nelle prossime settimane saremo un po' impegnati, poi avremo tempo e modo per andare in vacanza, tutte quante pensiamo solo a quello in realtà, siamo qui dal 1° febbraio, è stato un mese lungo, impegnativo sia fisicamente che mentalmente, ci meritiamo una bella vacanza, per il futuro daremo tempo al tempo". Lo ha dichiarato la pattinatrice Arianna Fontana, oro nella staffetta mista e argento sia nella staffetta femminile che nei 500m a Milano Cortina 2026. L'azzurra, intervenuta a Casa Italia a Milano, non si è sbilanciata su quello che sarà il proprio futuro. pia/gm/mca1