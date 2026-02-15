Arianna Errigo “Olimpiadi in casa? I cinque cerchi emozionano sempre”

MILANO (ITALPRESS) - "È una grande soddisfazione avere le Olimpiadi in casa, sono contenta di essere qui. Anche solo venire a Casa Italia è stato emozionante. I cerchi olimpici sono cerchi olimpici, dovunque li metti, qualsiasi città, qualsiasi posto, emozionano sempre". Lo ha dichiarato Arianna Errigo, schermitrice italiana e medaglia d'argento nel fioretto a squadre a Parigi 2024, intervenuta a Casa Italia, a Milano. "Fare un podio ad oggi non è possibile visto che mancano tante gare. Ma in primis non posso non dire Francesca Lollobrigida, mamma, quindi so perfettamente quello che c'è dietro. È stato emozionante vederla vincere e rivincere, so la fatica che avrà fatto. Poi Federica Brignone. Io l'ho incontrata a giugno, mi ha raccontato l'incidente, quello che ha passato, che avrebbe dovuto passare. Insomma, solo essere qui doveva e poteva essere una vittoria e lo sarebbe stato. Ma scendere, a quella velocità, certo nessuno si aspettava l'oro, ma lei è un fenomeno e dai fenomeni in fondo in fondo tutti si aspettano qualcosa e l'ha dimostrato. Ha vinto. Infine Arianna Fontana, la conosco, ci siamo scritte. Non è mai facile riconfermarsi, soprattutto in questo caso che è un'Olimpiade in casa. E' arrivata a tredici medaglie, una cosa infinita, due volte portabandiera. Loro tre sono le medaglie che più mi hanno emozionato, ma ognuna ha una storia bellissima da raccontare e ogni medaglia merita attenzione perchè dietro c'è sempre un mondo".