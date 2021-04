“La ripartenza della campagna di scavi archeologici, che consentirà di riportare alla luce il Teatro ellenistico dell’antica Akragas rappresenta un’importante tappa del percorso di riscoperta e rilancio della storia della nostra terra, e del suo magico mix di bellezza, natura e monumenti, che tutto il mondo ci riconosce e ci invidia”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e coordinatrice politica della Lega in provincia di Agrigento.

“Ringrazio il nostro assessore Alberto Samonà per avere, ancora una volta, mostrato grande attenzione verso Agrigento e le sue straordinarie risorse, cui va restituito lo splendore di un tempo – aggiunge -. La valorizzazione dell’edificio monumentale, a cura del Parco archeologico della Valle dei Templi diretto da Roberto Sciarratta, va in questa direzione, ed è per noi importante garantire le risorse per proseguire gli scavi. A tal fine, non lasceremo nulla di intentato, a partire dai finanziamenti che provengono dai fondi europei e sono destinati agli investimenti per il sistema culturale e turistico del Paese”.

(ITALPRESS).