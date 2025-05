Arabia Saudita-Usa, Musk guida gli imprenditori a Riad con Trump

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Ceo di Tesla Elon Musk è tra le figure più importanti invitate a partecipare al forum economico di Riad che si tiene oggi in occasione della visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Arabia Saudita. Questo invito arriva dopo che Musk e il Fondo pubblico di investimento saudita hanno ripreso i rapporti, che erano stati tesi negli ultimi anni. Da allora i rapporti si sono normalizzati con l’avvio ufficiale delle attività di Tesla in Arabia Saudita nell’aprile 2025. La partecipazione di Musk è vista come un segno del suo rapporto in via di sviluppo con Riad, soprattutto in seguito al ruolo politico da lui svolto nella campagna elettorale di Trump, che ha rafforzato la sua presenza nei circoli d’influenza americani e del Golfo.

Il forum prevede la partecipazione di alto livello di leader di importanti aziende americane, tra gli invitati figurano: BlackRock, Citigroup, IBM, Boeing, Delta Air Lines, American Airlines e United Airlines. Si prevede che la presenza di queste aziende darà un notevole impulso al forum, soprattutto alla luce dell’impegno dell’Arabia Saudita nell’espandere gli investimenti esteri e localizzare la tecnologia moderna, come parte della Saudi Vision 2030. Lo scorso gennaio, Trump ha invitato l’Arabia Saudita ad aumentare i suoi investimenti negli Stati Uniti, chiedendo un’iniezione fino a 1.000 miliardi di dollari in quattro anni, comprendente accordi commerciali e di difesa e investimenti diretti. In questo contesto, Washington sta per offrire al Regno un pacchetto di armi del valore di oltre 100 miliardi di dollari, in uno dei più grandi accordi di difesa tra i due Paesi, rafforzando la crescente partnership strategica.

La visita a Riad è la tappa più importante e la prima del tour all’estero del presidente degli Stati Uniti Trump, che include anche il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. A differenza delle precedenti visite dei presidenti degli Stati Uniti, Israele è stato escluso dall’attuale itinerario. Secondo gli osservatori, questa mossa sottolinea il crescente ruolo geopolitico degli stati del Golfo sulla scena regionale e internazionale, nonché la profondità degli interessi economici e commerciali di Trump nella regione, soprattutto alla luce dei conflitti in corso nella regione, come la guerra a Gaza e la questione nucleare iraniana. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato, prima della sua visita di lunedì, che il suo viaggio in Medio Oriente sarà storico sotto tutti gli aspetti, prevedendo che darà luogo a importanti accordi commerciali ed economici con i paesi della regione, in particolare con l’Arabia Saudita. Ha inoltre espresso il suo rispetto per la leadership del Qatar, sottolineando che si tratta di un alleato strategico degli Stati Uniti e che ha fornito un sostegno significativo su diverse questioni regionali, dimostrando una tendenza americana a ricalibrare le relazioni nel Golfo in linea con gli interessi della nuova amministrazione Trump.

Il Forum Economico di oggi ha un carattere multidimensionale. Non si tratta semplicemente di un incontro puramente economico, ma rappresenta anche una piattaforma per rimodellare le alleanze economiche e affermare l’impegno dell’Arabia Saudita a diversificare le partnership globali, allontanandosi dalla tradizionale dipendenza dai soli alleati occidentali. Il forum rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la fiducia tra gli investitori internazionali e il Regno, soprattutto alla luce delle riforme economiche attuate dall’Arabia Saudita, che l’hanno resa un’attraente destinazione per gli investimenti in vari settori, dalle energie rinnovabili alla tecnologia e alle infrastrutture.

Il Forum sugli investimenti tra Arabia Saudita e Stati Uniti si tiene in un momento critico per la regione, con l’aumento delle tensioni a Gaza, i negoziati sul nucleare con l’Iran e i cambiamenti nella politica statunitense nei confronti del Medio Oriente. Il forum rappresenta una piattaforma fondamentale per lo scambio di opinioni tra imprenditori e decisori sul futuro delle relazioni economiche, sulle priorità future e sulle sfide che l’economia globale si trova ad affrontare alla luce dei cambiamenti geopolitici. Il Regno dell’Arabia Saudita continua a rafforzare la sua posizione come polo di investimento globale nella regione, sfruttando la sua posizione strategica, la sua forza economica e la sua visione ambiziosa per costruire un’economia diversificata e innovativa. L’ampia partecipazione al forum riflette la crescente fiducia degli investitori internazionali nell’ambiente economico saudita, che secondo diversi indicatori è diventato uno dei più competitivi del mondo arabo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).