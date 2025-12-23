Ara Basilicata “Garantita la copertura finanziaria per i servizi tecnici del 2025”

POTENZA (ITALPRESS) – “Grazie all’impegno della Regione Basilicata è stata garantita la copertura finanziaria dei servizi tecnici in zootecnica e delle attività portate avanti dell’Associazione nel corso del 2025”. Ad annunciarlo il presidente dell’Associazione regionale allevatori di Basilicata, Palmino Ferramosca, che a Potenza, assieme al direttore regionale, Franco Carbone, e al presidente dell’associazione veterinari, Michele Andrea Taccogna, ha tenuto una conferenza stampa per rappresentare pubblicamente la situazione relativa ai servizi di assistenza tecnica in zootecnia e ai rapporti con la Regione Basilicata, alla luce di impegni istituzionali assunti nei mesi scorsi e “finalmente definiti”. “Nel corso del 2025 sono stati garantiti quotidianamente tutti i servizi di assistenza tecnica in zootecnia – ha sottolineato Ferramosca – previsti dalle delibere regionali vigenti, assicurando un presidio fondamentale per il comparto zootecnico lucano e per le aziende allevatoriali del territorio”. I servizi sono stati assicurati con oltre 25 mila visite aziendali, tra veterinari e agronomi, a circa 2500 allevamenti e oltre 220 mila capi, tra bovini, ovicaprini, suini, equidi e avicoli; quest’anno anche agli allevamenti di acquacoltura. Attività garantita, anche in assenza di adeguate risorse, grazie alla disponibilità e responsabilità di circa 70 professionisti e “della comprensione di tutto il personale dipendente di Ara Basilicata”.

“Tale criticità, conseguenza delle difficoltà di bilancio regionale per il 2025, ha generato una situazione di sofferenza finanziaria – ha aggiunto Ferramosca- che proprio ieri il governatore Bardi, consapevole della situazione e del momento particolare, ha voluto affrontare e superare garantendo al sistema Ara il giusto riconoscimento del lavoro svolto e la giusta attenzione alla zootecnia lucana. In particolare ha garantito il completamento della delibera iniziale e l’erogazione entro fine mese delle risorse necessarie (tre milioni di euro) a compensare i costi sostenuti dall’Associazione per tutto il 2025. Si tratta di attività essenziali, che incidono direttamente sulla sicurezza sanitaria e alimentare, sul benessere animale e sulla tenuta complessiva del sistema zootecnico regionale. Come Ara – ha evidenziato Ferramosca – ci sentiamo di ringraziare Bardi per la grande sensibilità e lo stesso Assessore Cicala per la proattiva collaborazione”.

L’Associazione adesso attende fiduciosa la concretizzazione di tali impegni “proprio per dare serenità, soprattutto in questo periodo festivo, ai propri collaboratori e alle loro famiglie; altrettanto con soddisfazione abbiamo appreso dal presidente della Giunta regionale la volontà di poter programmare in tempo utile e con risorse certe l’attività 2026”. L’Associazione regionale allevatori della Basilicata ribadisce “di aver sempre operato con correttezza, spirito di collaborazione istituzionale e senso di responsabilità verso il territorio e l’utilizzo delle risorse pubbliche; di ciò ringraziamo nuovamente la Presidenza e l’intero Governo regionale per l’attenzione al settore”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).