BARI (ITALPRESS) – “Ad Accadueo portiamo la nostra esperienza di acquedotto più complesso d’Europa, che ha nell’interconnessione e nell’innovazione la sua cifra, convinti che l’integrazione e lo scambio di competenze, al di là dei confini amministrativi, siano le chiavi per garantire un buon servizio alle comunità tutte”. Così Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese, presenta la partecipazione ad Accadueo a Bari. La manifestazione di riferimento internazionale sul servizio idrico è infatti organizzata quest’anno in collaborazione con AQP.

“Efficientamento, ricerca di fonti alternative, economia circolare e interconnessione – spiega Laforgia – sono le soluzioni migliori per affrontare il cambiamento climatico. AQP ha intrapreso questa strada da tempo. Penso agli 80 milioni di metri cubi di acqua in meno che oggi riusciamo a prelevare dall’ambiente rispetto a qualche anno fa, a parità di servizio reso alle comunità, grazie al risanamento e alla digitalizzazione delle reti. O ancora ai 10 milioni di metri cubi di acque affinate già oggi disponibili nei nostri depuratori per essere riutilizzate in agricoltura, riducendo quindi il prelievo da altre fonti”.

Numerosi rappresentanti di AQP saranno presenti come relatori nei convegni che si susseguiranno durante la manifestazione.

