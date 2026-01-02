Aprilia SR GT 400, lo scooter crossover che unisce città e avventura

ROMA (ITALPRESS) - Aprilia entra nel segmento degli scooter GT di media cilindrata e lo fa nel suo stile: alzando l’asticella. Si chiama SR GT 400 ed è il nuovo crossover che porta nel mondo scooter il DNA motociclistico del marchio di Noale, unendo prestazioni, tecnologia e spirito adventure. Pensato per muoversi con agilità nel traffico urbano, ma anche per divertire nel misto e affrontare senza timori i fondi sconnessi, SR GT 400 punta a diventare un riferimento della categoria. Il cuore è un monocilindrico da 400 centimetri cubici Euro 5+, raffreddato a liquido, capace di 36 cavalli di potenza. Con un peso di 186 chilogrammi in ordine di marcia, offre uno dei migliori rapporti peso/potenza del segmento. Il design, firmato dal centro stile Aprilia, è ispirato alle sportive e alle enduro del marchio: linee tese, frontale full LED, parabrezza regolabile e una forte impronta offroad. Ma è soprattutto la ciclistica a fare la differenza: telaio a doppia culla in acciaio, forcella a steli rovesciati da 41 millimetri e sospensioni a lunga escursione, per un controllo e una stabilità da vera moto. Ricca la dotazione elettronica: controllo di trazione regolabile e disinseribile, ABS a due canali con mappa specifica per l’offroad, display TFT a colori da 5 pollici e connettività Aprilia MIA. Comfort e praticità completano il pacchetto, con keyless, ampio vano sottosella e autonomia superiore ai 300 chilometri. SR GT 400 è disponibile in quattro colorazioni, inclusa la suggestiva Rally Replica ispirata alle vittorie Aprilia nei rally raid. tvi/abr/azn