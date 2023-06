Apre il reparto di Oncoematologia all’ospedale “Cervello” di Palermo

Inaugurato all'ospedale Cervello di Palermo il reparto di Oncoematologia, centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle leucemie e dei linfomi per il trapianto di midollo osseo. "Una magnifica occasione per riaffermare l'impegno da parte del governo nei confronti della Sanità pubblica", sottolinea l'assessore regionale della Salute Giovanna Volo. xl3/vbo/gtr