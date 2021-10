ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato una delibera concernente i temi della contabilità e della spesa pubblica: il regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio.

“Uno strumento importante, che garantisce l’efficienza e la trasparenza nella gestione del bilancio del Consiglio regionale. Grazie al personale degli Uffici, alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”, commenta Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Per quanto riguarda quello che prevede la disposizione: In coerenza con la normativa vigente, il Consiglio ha piena autonomia amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale. Il regolamento disciplina l’ordinamento contabile dell’ente e stabilisce norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio stesso.

Nell’ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo. Il collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal regolamento e dall’ordinamento contabile della Regione.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito dei principi di autonomia consiliare stabiliti dallo Statuto, definisce gli obiettivi, approva i programmi e detta le direttive in merito all’attività amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale degli uffici del Consiglio regionale. I dirigenti sono responsabili della realizzazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dall’Ufficio di presidenza e dell’attuazione delle direttive.

