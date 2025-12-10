Approvato lo schema di contratto con Veritas per la manutenzione delle imbarcazioni storiche

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore alle Società partecipate e del sindaco, per la parte culturale e delle tradizioni veneziane, ha approvato lo schema di Contratto di servizio con Veritas per l’affidamento del servizio strumentale di manutenzione delle imbarcazioni storiche e tradizionali comunali e di assistenza tecnica alle Regate comunali per il triennio 2025-2027.

Lo schema dà attuazione alla deliberazione del Consiglio comunale numero 32 del 10 luglio 2025, che ha affidato a Veritas, società in house del Comune, questo servizio fondamentale per la tutela della tradizione remiera veneziana e per la gestione delle manifestazioni ufficiali. Il contratto disciplina gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici del rapporto, pari complessivamente a 542.072,38 euro annui Iva inclusa, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

A luglio il Consiglio aveva già delineato il quadro degli interventi che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 106 imbarcazioni a remi da regata – tra cui gondole, gondolini, pupparini, mascarete, caorline, sandoli, bissone, l’imbarcazione “Serenissima” e il galeone – oltre alle 8 imbarcazioni a motore utilizzate per attività ausiliarie. Il servizio comprende anche il supporto tecnico al personale comunale del cantiere navale e l’assistenza durante tutte le manifestazioni tradizionali annuali, dalle eliminatorie alle regate ufficiali. È inoltre prevista la possibilità di incrementare il servizio per nuovi eventi istituiti dall’Amministrazione, fino a un massimo di 49.279 euro annui Iva inclusa.

“L’affidamento a Veritas consente all’Amministrazione un controllo puntuale del servizio e una gestione efficiente delle risorse pubbliche – spiega l’assessore Zuin – Parliamo di un patrimonio municipale importante che necessita di manutenzioni costanti e specialistiche. Questo contratto assicura un’organizzazione stabile, trasparente e programmata, nell’interesse delle tradizioni veneziane e dei cittadini”.

“Con questo contratto garantiamo continuità e qualità alla manutenzione delle imbarcazioni simbolo della nostra storia e della nostra identità – spiega Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni – La voga alla veneta è un patrimonio unico al mondo e richiede cura, competenza e professionalità. Le regate rappresentano il cuore pulsante della tradizione veneziana e con questo provvedimento assicuriamo che tutto il sistema, dal cantiere ai mezzi di supporto, possa funzionare in modo efficiente e in totale sicurezza”.

