CAGLIARI (ITALPRESS) – Il nuovo Piano Casa è stato approvato definitivamente questa mattina dal Consiglio regionale della Sardegna. Uno dei provvedimenti più discussi e osteggiati dall’opposizione di centrosinistra ha trovato l’ok dell’assemblea dopo una lunga querelle in aula iniziata sul finire del 2020 e protratta fino ad oggi. Trentuno voti a favore, 19 contrari e un astenuto. Sono invece 21 gli articoli di cui si compone il Piano Casa che sostituisce quello vecchio scaduto il 31 dicembre scorso. Tra le novità principali la possibilità di incrementi volumetrici negli alberghi oltre i trecento metri dal mare fino al 50%, così come la possibilità di costruire nell’agro entro i mille metri dal mare per gli agricoltori professionisti titolari di un ettaro e fuori dai mille metri per i non professionisti. L’opposizione si consola con il salvataggio del limite di costruzione rispetto alle coste, dove sarà possibile edificare solo in caso di demolizione di vecchi edifici preesistenti e rispettandone la cubatura. Il Piano Casa sarà valido fino a tutto il 2023.

(ITALPRESS).