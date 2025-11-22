Approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del Ponte di via Orlanda

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale, su proposta dell’assessorato ai Lavori pubblici, ha approvato la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria del ponte che interseca il canale consortile Osellino, lungo via Orlanda, poco dopo la grande rotatoria di San Giuliano. L’intervento prevede l’adeguamento delle barriere stradali di sicurezza mediante la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo, la riconfigurazione della larghezza delle corsie sulle due carreggiate e il rifacimento dell’asfaltatura del piano stradale.

Il nuovo cordolo sarà dimensionato in modo da consentire, qualora in futuro si rendesse necessario, il montaggio di un marciapiede in carpenteria metallica da realizzare con un appalto successivo. La barriera spartitraffico centrale sarà invece sostituita con nuovi elementi in New jersey in calcestruzzo. L’intervento prevede un investimento di un milione e 100 mila euro.

