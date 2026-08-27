Approvata nuova variazione di bilancio 2026-2028, Giacinti: “Risorse per PMI, agricoltura, sanità digitale e sicurezza informatica”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto ha approvato, nella sua ultima seduta, una nuova variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento recepisce nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a specifiche finalità e rimodula alcuni stanziamenti, consentendo di ottimizzare l’impiego di risorse statali, comunitarie e regionali.

Tra i principali interventi figurano quelli a sostegno del sistema produttivo, del comparto agricolo e zootecnico e della transizione digitale. Per lo sviluppo economico vengono iscritti a bilancio oltre 2,38 milioni di euro assegnati da Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione del Fondo regionale di garanzia PMI, del Fondo Unico per le attività produttive e del Fondo di rotazione per le aree di confine. A queste risorse si aggiungono circa 1,77 milioni di euro destinati al “Fondo anticrisi FSC” e alla “Sezione Transizione FSC”, a sostegno dei settori dell’industria e dei servizi.

“Con questa variazione – sottolinea l’assessore regionale al Bilancio, Filippo Giacinti – la Regione continua a intercettare e utilizzare tempestivamente risorse aggiuntive per sostenere il sistema economico e accompagnare gli interventi strategici per il territorio. Una parte significativa degli stanziamenti è destinata al sostegno delle imprese, con oltre 4 milioni di euro complessivi tra strumenti di garanzia e interventi anticrisi. Allo stesso tempo, interveniamo a favore del comparto agricolo e zootecnico, con risorse per i programmi genetici e per le attività di contrasto alla diffusione della peste suina africana. La variazione rafforza inoltre gli interventi sulla transizione digitale, sulle infrastrutture informatiche e sulla sicurezza cibernetica, ambiti sempre più importanti sia per il funzionamento dell’amministrazione regionale sia per il sistema sanitario. Si tratta di un insieme di interventi mirati, che consentono di destinare le risorse disponibili alle esigenze e alle priorità del territorio”.

Per il settore agricolo e zootecnico, la variazione recepisce 1,58 milioni di euro di risorse statali destinate ai programmi genetici per la raccolta dei dati in allevamento e 806.407 euro del Fondo nazionale per il contrasto alla diffusione della peste suina africana.

Sul fronte della transizione digitale e della sicurezza informatica sono previste risorse superiori a 12 milioni di euro destinate alla convergenza delle infrastrutture informatiche, all’organizzazione del CERT regionale per la sicurezza cibernetica e alla telecomunicazione a favore del sistema sanitario regionale.

Il provvedimento comprende infine ulteriori variazioni di carattere tecnico e compensativo, tra cui la rimodulazione di risorse del Programma regionale FESR 2021-2027 relative agli interventi per lo sviluppo urbano sostenibile e al trasporto pubblico locale.

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