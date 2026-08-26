IPA, approvato il bando 2026-2028. Zecchinato: “2,5 milioni di euro per i progetti dei territori”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con questo bando mettiamo a disposizione dei territori 2,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028, confermando il sostegno della Regione alle Intese Programmatiche d’Area e alla capacità di sviluppare progettualità condivise. Le risorse consentiranno di finanziare interventi nei settori del sociale e welfare, delle infrastrutture, del turismo e marketing territoriale, dell’ambiente e del territorio, con ricadute positive sulle comunità locali”. Lo dichiara l‘assessore regionale agli Enti locali del Veneto, Marco Zecchinato, commentando l‘approvazione del bando per il finanziamento delle progettualità delle Intese Programmatiche d’Area (IPA).

“Le risorse sono così ripartite nel triennio: 500.000 euro per il 2026 e 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 – spiega Zecchinato -. Il contributo potrà arrivare a 250.000 euro per singola IPA, elevabili a 300.000 euro per i progetti presentati congiuntamente da più Intese. Una scelta che valorizza la collaborazione e la capacità di fare rete tra territori”.

“Le IPA rappresentano uno strumento importante di programmazione, attraverso il quale Comuni e parti economico-sociali individuano le priorità di sviluppo dei territori – conclude Zecchinato -. Con questo bando rafforziamo quindi la capacità di tradurre le esigenze locali in interventi concreti, valorizzando le specificità e l’attrattività del Veneto”.

-Foto Regione Veneto-

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