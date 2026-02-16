Apnee notturne, gravi conseguenze se non trattate: l’aiuto dell’ortodonzia

MILANO (ITALPRESS) – Le apnee notturne sono un disturbo del sonno caratterizzato da interruzioni ripetute della respirazione, che possono durare da pochi secondi fino a oltre mezzo minuto: la forma più comune è l’apnea ostruttiva, causata dal collasso delle vie aeree superiori. Durante queste pause respiratorie si riduce la quantità di ossigeno nel sangue; inoltre i frequenti microrisvegli, spesso inconsapevoli, peggiorano la qualità del sonno. Le conseguenze sono spesso sonnolenza, difficoltà di concentrazione, aumento del rischio di incidenti e peggioramento della qualità di vita: se non trattate, le apnee notturne possono contribuire a ipertensione, malattie cardiovascolari, ictus, diabete e disturbi dell’umore. “C’è una correlazione tra alterazioni scheletriche del cavo orale e apnee notturne. La più importante è la mandibola posizionata indietro, in posizione non corretta: questo determina il cosiddetto ‘morso profondo’, cioè una ipersovrapposizione delle due arcate dentali”, ha detto Antonella Ferro, responsabile del reparto di Ortodonzia presso l’Humanitas Dental Center di Rozzano, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

“Alcune volte al contrario abbiamo invece il palato molto stretto, che può determinare una malposizione anche della lingua stessa: se questa è grossa, durante il sonno tende a cadere all’indietro – ha aggiunto -. Sono fenomeni molto pericolosi, perché possono determinare una sospensione del respiro e tutte le problematiche che ne possono derivare”, L’ortodonzia, secondo Ferro, “può contribuire a risolvere questi problemi utilizzando il dispositivo di avanzamento mandibolare: quando il paziente lo indossa la mandibola sta in una posizione avanzata, quindi non può cadere all’indietro durante il sonno. Quando i pazienti vengono in studio da noi viene fatta una scansione delle due arcate e viene registrato questo morso di avanzamento appositamente per mettere la mandibola in quella posizione: dopodiché tutto viene inviato in laboratorio; non si corre alcun rischio nel tenere questi dispositivi in bocca, perché non si possono staccare dai denti del paziente e possono essere portati tranquillamente”.

Per quanto riguarda i benefici del dispositivo di avanzamento mandibolare, i maggiori sono “per chi ha apnee lievi o moderate. Le donne vanno meglio rispetto agli uomini, per via della diversa conformazione anatomica: è importante nei pazienti l’aspetto legato all’obesità, perché in quel caso c’è il rischio che questo strumento non funzioni. Dove ci sono severe alterazioni anatomiche sicuramente questo tipo di dispositivo non può essere utile: in questi casi si arriva direttamente all’operazione chirurgica”. Ferro si sofferma poi sull’importanza della prevenzione fin dalla tenera età: “In genere il paziente non arriva all’odontoiatra perché russa, ma perché glielo ha suggerito l’otorino: la prevenzione è fondamentale, perché le problematiche scheletriche in questione si ritrovano esattamente nei bambini e negli adolescenti; intervenire con terapie ortopediche e ortodontiche servono a fare in modo che questi soggetti non diventino un domani adulti che rischiano di andare incontro a fenomeni di apnee e russamento”.

L’ultima riflessione è legata sulla maggiore attenzione che viene riservata oggi alle apnee notturne: “Ormai anche i genitori sono molto edotti su questa questione: se ne accorgono se possono esserci problematiche nei bambini; anche l’adulto stesso ormai si rende conto se c’è necessità di intervenire. L’ortodonzia è giunta a un livello tale che ormai è difficile aspettarsi qualcosa di diverso: con le mascherine trasparenti facciamo qualsiasi cosa”.

– foto tratta da video Medicina Top –

