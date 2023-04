MILANO (ITALPRESS) – Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib fa registrare -0,55% a 27.101 punti. Per quanto riguarda lo spread fra Btp e Bund il differenziale è pari 190,6 punti base dai 188 della chiusura di martedì mentre il rendimento del decennale italiano si porta al 4,27%.

(ITALPRESS).

