MILANO (ITALPRESS) – Apertura in territorio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib fa registrare un calo dello 0,12% a 27.465 punti, mentre l’Ftse All share scende dello 0,09% a 29.718. L’indice Ftse Italia Star perde lo 0,07% a 50.648 punti.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com