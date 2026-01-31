Apertura dell’anno giudiziario, Corte d’Appello di Roma “Mai come oggi le toghe appaiono vulnerabili”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo delle Corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante. E tuttavia mai come oggi le Corti appaiono fragili e vulnerabili, esposte alle censure di un senso comune che le descrive come una minaccia e una trappola per l’esercizio dei pubblici poteri. Invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale”. E’ quanto si legge nelle conclusioni della relazione del presidente della Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, in corso pressi l’aula Europa nella capitale.

