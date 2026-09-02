Aperto il nuovo nido comunale di Bertinoro per 30 bambini e bambine

BOLOGNA (ITALPRESS) – Trenta nuovi posti per le bambine e i bambini, in spazi progettati per crescere, giocare e imparare in un ambiente moderno, inclusivo ed ecosostenibile. È stato inaugurato questa mattina a Santa Maria Nuova Spallicci a Bertinoro (Fc) il nuovo nido comunale “Il Colibrì”, pronto per l’avvio di questo anno educativo (2026-27), alla presenza dell’assessora regionale alle Politiche per l’infanzia, Scuola e Welfare, Isabella Conti, dell’assessora regionale alla Cultura e Pari opportunità, Gessica Allegni, del sindaco Filippo Scogli e dell’assessora comunale alla Scuola, Sara Londrillo. L’edificio, che è inserito nel polo scolastico di Santa Maria Nuova, accanto alla scuola dell’infanzia “Il Cucciolo”, alla primaria “Giuseppe di Matteo” e alla secondaria di primo grado “Paolo Amaducci”, è stato realizzato nei tempi previsti e finanziato con risorse del Pnrr per oltre 1 milione di euro (1.080.000), a cui si aggiungono 540mila euro di opere indifferibili. Si sviluppa su un’area di circa 450 metri quadrati e può accogliere fino a 30 bambini, suddivisi in due sezioni. Gli spazi interni e gli arredi si ispirano ai principi della pedagogia montessoriana e dell’educazione all’aperto, favorendo autonomia, apprendimento, relazioni e benessere dei più piccoli. Materiali naturali, colori tenui e ambienti progettati per il gioco, la creatività e l’esplorazione contribuiscono a creare un contesto educativo accogliente e inclusivo.

“L’apertura del nuovo nido di Santa Maria Nuova è un passo importante per rafforzare i servizi educativi e di welfare a sostegno delle famiglie e delle comunità locali– dichiarano Conti e Allegni-. Interventi come questo si inseriscono nella più ampia strategia della Regione Emilia-Romagna per consolidare e qualificare il sistema integrato 0-6 anni, ampliando l’accesso ai servizi, sostenendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e garantendo pari opportunità educative in tutti i territori. Vogliamo offrire a tutti i nostri bambini e bambine luoghi in cui crescere di qualità, belli, inclusivi, rispettosi dell’ambiente. Mettere al centro l’infanzia- concludono- significa investire concretamente nel futuro delle nostre comunità e nella loro capacità di crescere in modo più equo, coeso e inclusivo”.

“Il nuovo nido ‘Il Colibrì’ rappresenta un investimento strategico e lungimirante, che va ben oltre il singolo intervento edilizio – sottolineano Scogli e Londrillo-. Da un lato andiamo a consolidare la continuità scolastica all’interno del polo 0-14 di Santa Maria Nuova, accompagnando i nostri ragazzi lungo tutto il loro percorso di crescita nello stesso contesto educativo. Dall’altro, riaffermiamo con forza la volontà dell’Amministrazione di essere al fianco delle famiglie, rispondendo ai loro bisogni concreti e migliorando la qualità della vita sul territorio– proseguono-. Aumentare e qualificare i servizi all’infanzia significa rendere Bertinoro un comune sempre più accogliente, vivo e attrattivo anche per i nuovi nuclei familiari che scelgono di stabilirsi qui. Progettare spazi inclusivi, sostenibili e su misura per i più piccoli è il nostro modo migliore per investire nel futuro della comunità”.

Per l’anno educativo 2026-2027, inoltre, nell’ambito delle Misure per l’ampliamento dell’offerta e per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie previste dal PR FSE+ 2021-2027, il Comune di Bertinoro ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo complessivo di 192.456 euro. Risorse importanti che consentiranno di contenere il costo dei servizi per le famiglie dei bambini frequentanti i nidi comunali, rafforzando così il sostegno alle famiglie e il diritto di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia.

(ITALPRESS).