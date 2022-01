ROMA (ITALPRESS) – L’intera gamma della lussuosa famiglia di New Range Rover è ora disponibile per gli ordini. Land Rover ha confermato i prezzi per gli avanzati modelli ibridi plug-in Extended-Range e l’esclusiva Range Rover SV, rivelando che i dati sulle prestazioni del propulsore elettrico plug-in sono addirittura migliori di quanto originariamente stimato. I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) Extended-Range P510e e P440e offrono un’efficienza eccezionale, con emissioni di CO2 a partire da 18 g/km e raggiungono i 113 km (70 miglia) di autonomia in modalità EV, superando le aspettative iniziali e offrendo ai clienti un’ampiezza di capacità ancora maggiore. Al reveal mondiale dello scorso 26 ottobre, Land Rover aveva stimato un’autonomia EV di 100 km (62 miglia) ed emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km. Aperti gli ordini – inizialmente, nel mercato italiano, in maniera esclusiva solo per i Clienti già possessori di vetture della famiglia Range Rover – anche per l’ammiraglia Range Rover SV, la massima espressione del Modern Luxury, con temi di design ricercati e dettagli squisiti.

Personalizzazione senza precedenti: i dettagli esclusivi, i materiali pregiati e i temi di design particolarmente curati, garantiscono che la Nuova Range Rover SV offra possibilità di personalizzazione più ampie di sempre. Potenza e prestazioni: la nuova Range Rover SV è disponibile con il propulsore P510e PHEV, l’efficiente diesel MHEV o il nuovo V8 twin-turbo a benzina con velocità massima incrementata, che raggiunge i 261 km/h. Un interesse senza precedenti, ha generato sul sito Web globale di Land Rover, più di 2 milioni di configurazioni per la Nuova Range Rover, dalla data del lancio, nell’ottobre 2021. La Nuova Range Rover definisce perfettamente il Modern Luxury, combinando modernità mozzafiato e grazia estetica con raffinatezza tecnologica e connettività assolute.

Sono disponibili interni lussuosi, a quattro, cinque e sette posti nelle versioni standard e a passo lungo, offrendo più spazio, lusso e personalizzazione che mai. La Nuova Range Rover P440e è disponibile con prezzi a partire da euro 143.800 e la Range Rover SV con prezzi a partire da euro 190.300. Per saperne di più e configurare la vettura: www.landrover.it/nuovarangerover

(ITALPRESS).

