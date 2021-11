ROMA (ITALPRESS) – Prevenire il bullismo e il cyberbullismo a scuola e nello sport. E’ da questi presupposti, che nasce l’intesa tra il Settore Giovanile e Scolastico della Figc, la Convy School e il movimento Mabasta, finalizzata allo sviluppo di iniziative specifiche per la tutela dei minori. Una condivisione di intenti che ha portato allo sviluppo di “Un Calcio Al Bullismo”, il progetto rivolto ai ragazzi dai 9 ai 18 anni di età e nato dall’esigenza di prevenire e fermare l’evoluzione dei fenomeni di bullismo e di cyber bullismo nelle scuole. “Un Calcio Al Bullismo” offre agli studenti ed alle studentesse delle Scuole Primarie (solo classe 4° e 5°) e Secondarie di I e II grado, la possibilità di adottare il modello Mabasta, un protocollo di sei azioni “dal basso”, per difendersi o difendere i propri compagni da questi fenomeni sempre più in crescita. Le prime 100 scuole che, all’interno dell’Area Scuole del portale Valori in Rete, aderiranno al progetto riceveranno materiali originali marchiati “Un Calcio al Bullismo” (Roll-up, Bullibox, Adesivi, Spille e Attestati Bulliziotti, etc), le successive potranno scaricare i materiali direttamente dal portale “Valori in Rete”. Nell’ambito del modello Mabasta, sono previste attività di informazione presso le scuole (per studenti, docenti, referenti per il bullismo, dirigenti) e attività di formazione rivolta ai docenti (MabaProf) e a particolari studenti (Bulliziotti). Un altro strumento del progetto, è rappresentato dall’App Convy School, un’applicazione progettata con il supporto di psicologi, psicoterapeuti e responsabili scolastici per contrastare il bullismo e il cyberbullismo e a supporto per gli studenti, le loro famiglie e gli istituti scolastici nell’affrontare e gestire il bullismo e il cyberbullismo. L’applicazione fornisce un innovativo servizio di messaggistica crittografato che permette agli studenti e alle loro famiglie di comunicare, in modo sicuro e immediato, direttamente al referente eventuali situazioni sospette. Il software garantisce l’assoluta riservatezza delle comunicazioni inviate e non prevede la possibilità per l’istituto di rispondere al messaggio per evitare di lasciare tracce all’interno. Nell’Area Scuole, cliccando sul link dedicato, gli istituti iscritti al progetto avranno la possibilità di inviare la richiesta per l’attivazione della licenza gratuita Convy School. Le iscrizioni al progetto possono essere formulate sul portale Valori in Rete al link: https://www.valorinrete.it/un-calcio-al-bullismo/.

(ITALPRESS).