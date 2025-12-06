Anziana uccisa a martellate ad Ostia, arrestato il nipote

ROMA (ITALPRESS) – Un’anziana donna è stata uccisa a martellate in casa ad Ostia. Fermato dagli agenti della polizia di Stato il nipote 30enne. L’uomo è stato bloccato ad una fermata della metro.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, in via Molteni quando i vicini, richiamati dalle urla, hanno contattato il numero unico di emergenza 112. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato la 80enne a terra, in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Indagini sono in corso. Ancora poco chiaro il movente.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS9.