Anziana morta in ambulanza, arrestato un 27enne: è accusato di omicidio aggravato

FORLÌ (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 85 anni, avvenuta lo scorso 25 novembre durante un trasporto sanitario. I Carabinieri della Compagnia di Forlì, insieme ai militari del NAS di Bologna, hanno arrestato questa mattina un 27enne di Meldola, con l’accusa di omicidio aggravato.
Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal GIP del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura, che ha coordinato le complesse fasi investigative necessarie a chiarire la dinamica del decesso.
-Foto ufficio stampa Carabinieri-
(ITALPRESS).
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