Antonio Rossi nuovo presidente della Federcanoa “Grande entusiasmo”

ROMA (ITALPRESS) - "I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e gli impianti da portare avanti. Ci sono tante cose da fare, ma c'è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano". Lo ha detto il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine dell'assemblea elettiva che lo ha eletto. "C'è grande entusiasmo. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c'è voglia di crescere e di avere migliore visibilità". spf/gm/mca2