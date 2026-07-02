FIRENZE (ITALPRESS) – “Ci sono bellissimi esempi di fair play nello sport. Lo dico non soltanto come atleta olimpico, non soltanto come presidente della mia federazione, ma anche come papà. Penso che lo sport sia il metodo educativo migliore che ci sia, e quindi credo che premi come questi possano dare un’ulteriore spinta alla pratica dello sport, e soprattutto a fare sport con valori giusti”. Lo ha detto l’ex canoista ed oggi presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine di un evento legato alla trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. “Esempi di fair play nel mio sport? Voglio citare quello di Beniamino Bonomi, che era il mio compagno di barca con cui sono cresciuto, gareggiavo insieme a lui quando ero junior, poi nelle Fiamme Gialle assieme, abbiamo vinto sia i giochi di Sydney che quelli di Atene. L’anno prima delle Olimpiadi di Atene ci stavamo preparando per la qualificazione olimpica: mi sono fatto male, ero caduto in bicicletta neanche un mese e mezzo prima delle gare, lui poteva tranquillamente scegliere un altro compagno per giocarsi la qualificazione e ha detto ‘No, abbiamo iniziato assieme ed è giusto che che ti aspetti e viviamo assieme questa cosa’. Questo credo che sia un segno di fair play e di di rispetto nei miei confronti e di grande amicizia”.

– foto da video xb8/Italpress –

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