Antonio Banderas sarà ospite al 43° Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre. Il pluripremiato interprete, regista e produttore cinematografico riceverà la Stella della Mole durante la serata inaugurale al Teatro Regio. Dopo gli esordi nelle pellicole di Pedro Almodóvar, con cui ha collaborato in titoli iconici, Banderas si è affermato anche in diverse produzioni hollywoodiane.

Per celebrare la sua longeva collaborazione con il maestro Almodóvar, il Festival presenterà una proiezione speciale del film Dolor y Gloria (2019), opera intensa e autobiografica che è valsa a Banderas il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes e una nomination agli Oscar e ai Golden Globe.

“Banderas incarna l’immagine dell’attore totale: interprete di vertiginosa profondità e al tempo stesso sex symbol planetario della sua generazione – commenta il direttore del Tff, Giulio Base – Attraversa il mondo senza mai tradire le sue radici, portando sempre con sé in ogni ruolo la luce mediterranea”. La Stella della Mole è il riconoscimento assegnato a figure di spicco del cinema internazionale, che hanno dato contributi significativi al mondo della settima arte.

