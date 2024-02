Antonino De Luca “Opposizioni unite per offerta politica in Sicilia”

Antonino De Luca “Opposizioni unite per offerta politica in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Se riusciremo a portare avanti un confronto potrà nascere un programma unitario, che mette da parte le divergenze e crea una visione condivisa di Sicilia che sia riconoscibile come un’unica offerta politica e non come una somma di voti, candidati e liste”. Così Antonino De Luca, capogruppo del M5s all’Ars, conversando con i giornalisti a margine di un incontro con la stampa organizzato insieme a Pd e Sud chiama Nord, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Percepiamo una disaffezione totale verso la sanità pubblica di tutto il territorio siciliano, senza differenze di residenza: chi deve fare una Tac, una risonanza magnetica, una mammografia o si rivolge alla sanità privata o rischia di morire”, aggiunge De Luca. xd8/vbo/gtr