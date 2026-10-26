Antonello Venditti operato a Roma: “Sto bene, pronto per i nuovi concerti”

ROMA (ITALPRESS) – Il cantautore Antonello Venditti si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico in un ospedale romano. A rassicurare sulle sue condizioni è lo stesso Venditti, con un post su Facebook di oggi pomeriggio: “Care ragazze e ragazzi buongiorno! Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute ed allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti!!! Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo Album… DAJE!! Un abbraccio a tutti! Antonello”.

– foto IPA Agency –

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