Lucio Dalla, “Caruso” torna in vinile con una versione live inedita

ROMA (ITALPRESS) – Sony Music celebra con uno speciale vinile da collezione il 40° anniversario dalla pubblicazione di “CARUSO”, uno tra i brani più conosciuti e amati della carriera di LUCIO DALLA e della storia della musica italiana. Il vinile 12” a 45 giri colorato “Occhi Verdi” in edizione numerata sarà disponibile in pre-order solo per 4 giorni, da domani, martedì 27 ottobre, fino a venerdì 30 ottobre in esclusiva sul Sony Music Store. “Caruso” contiene la versione originale del brano pubblicato nell’ottobre 1986 (lato A) e la versione live registrata al Teatro Goldoni di Venezia il 7 febbraio 1989 (lato B). Quest’ultima versione, rimasta a lungo nascosta, per la prima volta viene incisa su vinile e da domani sarà disponibile in digitale, accompagnata dal video del live. A impreziosire ulteriormente il progetto, un libretto con illustrazioni inedite dedicate alla canzone, ideate e realizzate da Alessandro Baronciani.

– foto ufficio stampa Parole e Dintorni –

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