Antonelli in visita al Petronas Global R&T Centre di Santena

TORINO (ITALPRESS) – In qualità di sponsor ufficiale e partner tecnico del Team Mercedes–AMG PETRONAS Formula 1, PETRONAS continua a svolgere un ruolo fondamentale nella progettazione congiunta di carburanti, lubrificanti e fluidi funzionali ad alte prestazioni che contribuiscono al successo della squadra in pista e non solo.

Un pilastro di questa collaborazione è il Centro Globale di Ricerca e Tecnologia (R&T) PETRONAS di Santena, alle porte di Torino, dove avviene lo sviluppo delle formulazioni vincenti per il campionato mondiale e, al contempo, si indirizza l’innovazione per la prossima generazione di veicoli a nuova energia (NEV), carburanti alternativi e lubrificanti a basso consumo energetico per l’uso quotidiano.

Il Centro Globale di Ricerca e Tecnologia PETRONAS riveste un ruolo determinante nello sviluppo di tecnologie di carburante per i futuri motori delle automobili stradali, applicando soluzioni testate e comprovate sui circuiti di gara. Questo importante polo testimonia l’impegno di PETRONAS verso il continuo progresso attraverso l’eccellenza ingegneristica, che facilita così il trasferimento delle novità dalla pista alla strada su scala globale.

In linea con questa partnership di lunga data, il pilota del Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1, Kimi Antonelli, ha visitato il PETRONAS Global R&T Centre nell’ambito della sua continua familiarizzazione tecnica con le attività e gli avanzamenti dell’azienda.

L’esperienza ha permesso ad Antonelli di comprendere più approfonditamente le capacità tecniche di PETRONAS e il ruolo cruciale che questo sodalizio svolge nel guidare le prestazioni del team. La sessione segna la fase successiva nell’inserimento di Antonelli da quando è diventato pilota senior del Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 all’inizio di questa stagione, dopo il suo primo incontro con PETRONAS presso la sede centrale di Kuala Lumpur.

Questo incontro ha permesso ad Antonelli di osservare in prima persona la scienza, l’ingegno e la collaborazione che rappresentano le fondamenta delle PETRONAS Fluid Technology Solutions, una suite di lubrificanti, carburanti e fluidi funzionali di nuova generazione progettati per prestazioni e affidabilità ottimali, che supporta le sue performance durante le competizioni.

“Questa visita incentrata sul nostro know-how rappresenta l’essenza della nostra longeva partnership con il Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 – ha detto Norafizal Mat Saad, Vice President of Group Strategic Relations and Communications -. Per 15 anni abbiamo collaborato per superare i limiti dell’innovazione nella tecnologia dei fluidi, traducendo soluzioni testate in pista in applicazioni reali”.

Antonelli è stato ricevuto al PETRONAS Global R&T Centre da Khalil Muri, Managing Director and Group Chief Executive Officer (CEO) di PETRONAS Lubricants International (PLI), la divisione globale di PETRONAS dedicata alla produzione e commercializzazione di lubrificanti.

Ha poi ricevuto un approfondimento guidato ai modernissimi laboratori, dove ha potuto interagire con l’équipe di esperti leader del settore di PLI e ha esplorato gli avanzati processi di ricerca e sviluppo alla base di carburanti e fluidi vincitori di campionati, progettati sia per la pista sia per l’uso quotidiano su strada.

“Visitare il PETRONAS Global Research & Technology Centre qui in Italia prima del Gran Premio che si correrà a due passi da casa mia è stato veramente interessante – ha sottolineato Antonelli – . Sappiamo quanto i fluidi e i lubrificanti siano importanti, ma vedere il livello di dettaglio, il grado di evoluzione e il lavoro di gruppo che c’è dietro a questi prodotti consente di avere una prospettiva del tutto nuova. La passione e la competenza che animano il nostro supporto in pista diventano ancora più chiare. Come pilota, questo mi infonde molta fiducia. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra ed entusiasta di continuare a progredire insieme”.

Khalil Muri, PLI Managing Director and Group CEO ha dichiarato: “La presenza di Kimi Antonelli presso il nostro Global R&T Centre è più che simbolica: riflette il ruolo fondamentale di PETRONAS Lubricants International nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità in collaborazione con il Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1. Attraverso PLI, trasformiamo la tecnologia testata in gara in soluzioni concrete, in linea con la nostra visione di partner all’avanguardia nel settore dell’energia e delle soluzioni, apportando un valore concreto per un futuro sostenibile”.

La visita di Antonelli precede il Gran Premio dell’Emilia Romagna di questo fine settimana sul leggendario circuito di Imola, a pochi passi dalla sua città natale, Bologna, che segnerà la prima volta del pilota italiano in Formula 1 nel suo Paese d’origine.

– Foto Ufficio stampa Petronas –

(ITALPRESS)