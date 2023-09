Antimafia, Nordio “Falcone pioniere della cooperazione internazionale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Fu Giovanni Falcone nel 1992 a lanciare l'idea per scrivere un trattato multilaterale al fine di stabilire una cooperazione giudiziaria internazionale contro la criminalità organizzata. A ragione, quindi, egli è internazionalmente riconosciuto come il pioniere della lotta al crimine organizzato transnazionale". Lo sottolinea il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto nel corso della Conferenza internazionale a vent'anni dalla Convenzione di Palermo in Aula Bunker. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)