ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 10 gennaio, a quasi quattordici anni dall’ultimo album di inediti, “Antidiva Putiferio” , il nuovo lavoro di Rettore e sancisce non solo un ritorno, ma anche una continua conferma di autenticità e resistenza artistica. “Antidiva Putiferio” è un viaggio attraverso emozioni, suoni e storie diverse, che unisce gioco, ironia, introspezione e provocazione. Rettore si conferma un’artista senza tempo, capace di innovare e stupire, mantenendo intatta la sua identità artistica e spirituale libera e anticonformista. Le 12 tracce dell’album sono caratterizzate dal ritmo della musica dance ed elettronica, da un’energia trascinante che in parte si rifà al sound disco degli anni Settanta e Ottanta, creando un groove universale e senza tempo, capace di coinvolgere generazioni diverse e celebrando la fusione tra passato e presente.

Rettore reinventa sè stessa affiancandosi a nuovi talenti della scena musicale italiana creando un connubio tra il suo stile inconfondibile arricchito dall’energia della scena contemporanea. Tra questi, oltre al singolo con Beatrice Quinta in “Thelma & Louise” uscito da qualche settimana, anche “Chimica” con Ditonellapiaga presentato al Festival di Sanremo nel 2022 e “Faccio da me” con Tancredi, ci sono alcuni brani inediti con La Sad in “Beepolare” e “Disco Prosecco” con BigMama, oltre la cover di “Ventilatore” di e con Marta Tenaglia. La copertina dell’album è stata curata da Flora Sala come dai tempi di Magnifico Delirio.

foto: ufficio stampa Warner Music

