Antibiotico-resistenza, i medici lanciano l’allarme

ROMA (ITALPRESS) - Antibiotico-resistenze in urologia. E' stata la SIU (Società Italiana di Urologia) in una conferenza a Roma a lanciare nuovamente l'allarme sul problema sempre più preoccupante della riduzione dell'efficacia degli antibiotici tradizionali per contrastare una serie di patologie di natura batterica. Una sollecitazione raccolta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), con diverse iniziative messe in campo per sensibilizzare pazienti e professionisti. sat/gtr