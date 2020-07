PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per la prima volta dalla sua istituzione, il pallone d’oro 2020 non verrà assegnato. L’annuncio è arrivato dalla rivista “France Football” che si occupa dal 1956 di organizzare l’assegnazione del premio. Il motivo sta nell’eccezionalità di questa stagione sportiva, caratterizzata dalla pandemia di Coronavirus che ne ha stravolto competizioni e calendari. “In circostanze eccezionali, disposizioni eccezionali – si legge sul sito di France Football – Messi e Rapinoe (così come De Ligt e Alisson, vincitori dei trofei Kopa e Yachine) dovranno aspettare un anno. I vincitori dell’ultima edizione del Pallone d’oro non avranno successori alla fine di quest’anno. Perchè un anno così unico non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi”.

(ITALPRESS).