Annullati due concerti di Roy Paci, “seri problemi di salute”

PALERMO (ITALPRESS) – Il musicista Roy Paci ha annullato i concerti in programma oggi e domani a Longobardi Marina e al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. Il management motiva questa scelta dell’artista siciliano, cantante e trombettista, con “seri problemi di salute”. “In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo per una necessaria operazione e per riprendersi il più presto possibile“, si legge in una nota.

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