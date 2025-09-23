Annalisa, il nuovo album “Ma io sono fuoco” sarà composto da 11 brani

MILANO (ITALPRESS) – Sono 11 le tracce che compongono “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa in uscita il 10 ottobre. Questi i titoli delle canzoni annunciati oggi sui social, un ‘insieme di brani in cui coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale. Dipende, Piazza San Marco feat. Marco Mengoni, Delusa, Esibizionista, Maschio, Avvelenata feat. Paolo Santo, Emanuela, Chiodi, Io sono, Amica, Una tigre sul letto continua a parlarmi.

Il titolo dell’album suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina, racconta molto di questo cammino. La tigre, infatti, rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare.

Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, “Ma io sono fuoco”, si inserisce proprio in questa linea di pensiero. Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere.

