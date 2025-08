Annalisa compie 40 anni

ROMA (ITALPRESS) – Da bambina ha iniziato a studiare canto, chitarra e pianoforte e, da allora, non ha più abbandonato la musica e ora è pronta a festeggiare i suoi primi quarant’anni proprio con l’uscita di un nuovo disco (previsto per l’autunno), intitolato “Ma io sono fuoco” che ha annunciato così sui social di rosso (s)vestita: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”.

Stiamo parlando, naturalmente, di Annalisa (cognome Scarrone) che compie 40 anni il 5 agosto (è nata a Carcare, in provincia di Savona, nel 1985) e che è un altro dei talenti nati tra gli “Amici” di Maria De Filippi (nella 10° edizione del talent ha vinto il Premio della Critica Giornalistica). E lei di talento ne ha da vendere.

Grazie a “Maschio”, il singolo che ha anticipato l’uscita di “Ma io sono fuoco”, ha raggiunto il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI ed è solo uno dei successi che ha all’attivo. Già il primo album “Nali”, uscito nel 2011, aveva conquistato il pubblico e ottenuto il disco di platino e, da lì in poi, è stato un susseguirsi ininterrotto di record e riconoscimenti: con un totale di 52 Platini e 13 Oro, Annalisa è la donna più certificata del 2024, con oltre 200 mila biglietti venduti nei live del 2024.

Tra gli altri riconoscimenti ci sono un Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024 (premio assegnato per la prima volta a un’artista italiana), un premio Fenómeno del año en Europa ai LOS40 Music Awards 2024, due MTV Europe Music Award, undici Music Awards, tre Power Hits Estate, un premio Mia Martini e due Telegatti. E dal prossimo 15 novembre sarà live con il “Capitolo I” del suo nuovo viaggio nei principali Palasport italiani.

Annalisa ha anche partecipato più volte al Festival di Sanremo: nel 2013, 2015, 2016, 2018, 2021 e 2024, anno quest’ultimo in cui si è classificata terza con il brano “Sinceramente”. L’anno prima aveva conquistato il pubblico con “Bellissima”, “Mon amour” e con il tormentone estivo “Disco Paradise”, frutto della collaborazione con Fedez e J-Ax. Ma Annalisa non è solo musica: nella sua biografia c’è anche una laurea in Fisica all’Università degli Studi di Torino. E c’è il matrimonio con il dirigente di Costa Crociere Francesco Muglia, sposato nella basilica di San Francesco d’Assisi nel 2023.

