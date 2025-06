Anna torna con “Désolée”, il nuovo singolo on air dal 13 giugno

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo senza precedenti dell’album “Vera Baddie”, certificato 4 volte Platino, Anna annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Désolée”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 13 giugno.

Prodotto dal collaboratore Miles, “Désolée” è un pezzo club banger che strizza l’occhio al mondo del pop elettronico ed è pronto a lasciare il segno, come solo ANNA sa fare con la sua musica. “Non c’è nessuno che può domare una leonessa“, canta l’artista all’interno del pezzo e pronta a lanciare il suo messaggio di empowerment, ancora una volta.

“Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”, commenta l’artista.

