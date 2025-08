Anna ancora numero 1 nei singoli più venduti con ‘Désolée’

MILANO (ITALPRESS) – Anna è ancora una volta la regina indiscussa dell’estate italiana con il suo singolo “Désolée“, che per la 6° settimana (non consecutiva) occupa la prima posizione della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK). Il singolo, prodotto da Miles, è anche attualmente fra le canzoni più trasmesse dalle radio in Italia (EarOne).

Nessuna come lei: record in classifica che si susseguono, un tour estivo in pieno svolgimento e uno quest’autunno (il primo nei palasport!) che ha già fatto registrare il tutto-esaurito ovunque (è notizia di qualche giorno fa anche il sold-out della data al Palapartenope di Napoli). Anna scrive tutti i testi delle sue canzoni, possiede un’energia contagiosa a cui è impossibile resistere e soprattutto è in grado di restare vicina al proprio pubblico, annullando barriere e distanze.

