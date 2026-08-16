Anief “Stipendi giù di quasi 1000 euro al mese rispetto agli altri dipendenti pubblici”

ROMA (ITALPRESS) – Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, chiede al Governo di aumentare di 150 euro mensili dal 2027 l‘indennità integrativa speciale al solo personale scolastico, “così da iniziare il processo di perequazione con gli altri dipendenti pubblici”.

Il sindacalista ricorda che ai docenti e al personale Ata della scuola “mancano quasi 1.000 euro lordi in meno al mese, quelle che vengono assegnate agli altri dipendenti pubblici. Il problema è che invece di recuperare il gap, che persiste anche a livello europeo, con risorse specifiche da assegnare stabilmente al comparto si continuano a produrre incrementi addirittura inferiori”.

Il secondo rapporto semestrale Aran di andamento di retribuzioni nel pubblico impiego 2026 ha confermato che nel decennio 2015-2025 nel settore privato gli aumenti stipendiali sono stati del 16,2%, mentre nel pubblico del 14,9% medio, però con differenziazioni, continua il presidente nazionale Anief, “il 15,7% per la sanità, il 17,7% per i ministeri, per la scuola e gli enti locali appena il 13,4%. Mentre l’inflazione registrata è salita del 19,8%. Perché dobbiamo sottostare a tutto questo? Eppure, siamo tutti lavoratori dello Stato, con l’Istruzione e la Ricerca che rappresentano dei servizi essenziali che lo Stato deve premiare e non punire”.

Ma cosa è la indennità integrativa speciale (IIS), e perché l’Anief la vuole aumentare per il personale scolastico? “È una ‘voce’ del cedolino dei dipendenti pubblici, che – spiega Marcello Pacifico – forma insieme il tabellare e lo stipendio, nata nel 1959 come meccanismo di scala mobile e congelata nella sua attuale quota dal 2003 alla sua abolizione, che ha il fine di tutelare le retribuzioni rispetto all’aumento del costo della vita. Dopo il blocco contrattuale (2010-2018), tutti gli altri dipendenti pubblici hanno avuto maggiori aumenti del personale del comparto istruzione e ricerca e in particolare i dipendenti delle funzioni centrali con specifiche indennità al punto che se un docente nel 2000 prendeva mille euro in più di un ministeriale all’anno, oggi può prendere fino a 10 mila euro in meno”.

Secondo il leader del giovane sindacato, “è evidente pertanto che in questi ultimi 15 anni l’inflazione è stata comunque sempre maggiore alle risorse stanziate, soprattutto per gli aumenti contrattuali del personale del comparto Istruzione e Ricerca. Da qui la nostra richiesta, rivolta al Governo, di aumentare di almeno 150 euro mensili dal 2027 questa voce del cedolino per il solo personale delle Scuole, delle Università, delle Accademie e dei Conservatori, così da cominciare a ridurre l’attuale gap stipendiale e a puntare – conclude Pacifico – ad equiparare le retribuzioni tra i dipendenti pubblici”.

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