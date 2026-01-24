ROMA (ITALPRESS) – Sono stati trovati morti in casa i genitori di Carlo Carlomagno, l’autore del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I due si sarebbero suicidati impiccandosi. A dare l’allarme sarebbe stata la zia dell’omicida che, non riuscendo a contattare i genitori si è rivolta ai carabinieri che arrivati nella casa hanno trovato i due impiccati. I militari dell’Arma avrebbero trovato anche una lettera in cui i due genitori spiegano all’altro figlio, Davide Carlomagno, il motivo del loro gesto estremo. La Procura di Civitavecchia, intanto, ha disposto l’autopsia sul corpo dei due.

foto: repertorio IPA Agency