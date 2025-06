Angioedema, il video-diario “Real Life” per far conoscere la malattia

ROMA (ITALPRESS) - Un divulgatore scientifico, Ruggero Rollini, un diario di bordo e un’esplorazione in presa diretta nella realtà di una patologia rara da far conoscere come l’angioèdema ereditario. Un viaggio nei Centri di riferimento per la diagnosi e cura, verso nuove prospettive: è “Angioedema Real Life”, una campagna di sensibilizzazione promossa da Takeda e presentata a Roma. spf/fsc/azn