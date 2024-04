Angi, Ferrieri “Riferimento sul tema della transizione digitale”

ROMA (ITALPRESS) - Il 16 aprile l'Angi ospiterà "la quarta edizione dell'Innovation Cyber Security Summit" e sarà l'occasione per presentare il nostro manifesto che ha l'obiettivo di evidenziare punti in cui l'Angi possa evidenziarsi su quelle che sono le nuove tecnologie per aiutare l'ecosistema del mondo della difesa per l'Italia e per l'Europa. Quindi accentuare sempre in più il nostro ruolo di riferimento sul tema della transizione digitale, a fianco anche della Difesa e delle forze armate", ha detto Gabriele Ferrieri, presidente di Angi, l'Associazione dei giovani innovatori, in un'intervista alla Italpress. ads/mrv