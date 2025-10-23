ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, è stato rieletto nel Consiglio Esecutivo Mondiale della World Taekwondo (WT), ottenendo 87 voti, tra i risultati più alti a livello globale, per l’ingresso nel massimo organo di governo della Federazione internazionale.

“Questa riconferma nel Consiglio mondiale è per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità verso tutto il movimento del Taekwondo” – ha dichiarato Angelo Cito – “A livello mondiale, la nostra disciplina sta vivendo una fase di crescita straordinaria: più moderna, più inclusiva, più attenta ai valori umani che ne sono alla base. Il lavoro svolto negli ultimi anni dalla World Taekwondo ha dimostrato che si può coniugare tradizione e innovazione, tecnologia e rispetto, creando un modello sportivo capace di ispirare milioni di giovani in ogni continente.In Europa, dove il livello tecnico e organizzativo è tra i più alti al mondo, il nostro compito sarà quello di continuare a fare da motore di sviluppo, sostenendo le Federazioni nazionali e promuovendo nuovi progetti di formazione e cooperazione. A livello nazionale, l’Italia ha dimostrato di poter essere protagonista grazie ai risultati dei nostri atleti e alla serietà del lavoro portato avanti in ogni settore. Continueremo a investire nella crescita dei giovani, nella professionalità dei tecnici e nella valorizzazione delle nostre eccellenze, perché il Taekwondo italiano è parte integrante del movimento internazionale.Guardando a Los Angeles 2028, il mio impegno, insieme a quello di tutto il Consiglio WT, sarà di accompagnare il Taekwondo verso una nuova fase di maturità: più visibile, più globale, ma anche più vicino alle persone.Vogliamo che ogni gara, ogni progetto e ogni iniziativa rispecchi i valori più puri di questo sport: il rispetto, la determinazione e la fratellanza tra i popoli”.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale della World Taekwondo, tenutasi a Wuxi, città vicino a Shanghai, nella Cina Orientale, alla vigilia dei Campionati Mondiali 2025. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2025-2029, assumendo ufficialmente l’incarico al termine della rassegna iridata. La conferma nel Consiglio Esecutivo rafforza ulteriormente il ruolo e l’influenza del movimento italiano e continentale nei processi di indirizzo e sviluppo della disciplina a livello globale, in un momento in cui l’Italia si conferma tra le principali potenze mondiali del taekwondo. A dimostrazione di questa crescita, durante l’ultima Assemblea Generale della World Taekwondo è stato presentato l’aggiornamento del ranking delle Federazioni nazionali, che vede la Federazione Italiana Taekwondo al secondo posto al mondo, subito dietro agli Stati Uniti e davanti a Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud. Già Vicepresidente della European Taekwondo Union (ETU), Cito consolida così la propria posizione ai vertici del taekwondo internazionale, proseguendo un percorso di rappresentanza e impegno che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo alla crescita del movimento europeo.

L’Assemblea ha inoltre confermato Chungwon Choue alla presidenza della World Taekwondo, mentre sono stati eletti tre vicepresidenti e quattordici membri del Consiglio, scelti tra trentaquattro candidati provenienti da tutti i continenti.

