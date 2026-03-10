Angelilli “Lazio eccellenza biotech e pharma, avvicinare Pmi e investitori”

ROMA (ITALPRESS) - Vogliamo "avvicinare e mettere in contatto le startup e le PMI innovative con grandi imprese, grandi gruppi industriali e investitori del settore. Si tratta di un'opportunità: oggi si incontreranno 30 startup con 14 investitori specializzati e sono previsti 150 B2B. Quindi un'occasione strategica per il nostro sistema dell'innovazione. Il Lazio è un'eccellenza nel settore biotech e pharma, è la prima Regione per export, abbiamo superato i 13 miliardi di euro. Abbiamo un ecosistema fortissimo: oltre 70 grandi imprese, 450 PMI e 22.000 addetti". Così Roberta Angelilli, vicepresidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, in occasione di "Life science investor day. Startup e Pmi Innovative incontrano gli Investitori". "C'è un pacchetto di misure che va da un utilizzo forte dei fondi europei dedicati all'innovazione deep tech e alla ricerca. Tutte misure che mettono in collegamento università, centri di ricerca e imprese, proprio per fare squadra ed essere competitivi a livello internazionale", aggiunge. xb1/trl/mca1