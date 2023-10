Angeletti “Per Intesa Sanpaolo politiche equità di genere importanti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per Intesa Sanpaolo le politiche di equità di genere sono fondamentali e rappresentano una parte delle nostre politiche sulle inclusioni di tutte le diversità. È importante avere non solo un organico equilibrato per genere, ma anche poter offrire alle donne le stesse opportunità di crescita professionale che offriamo agli uomini. Per questo motivo abbiamo preso degli impegni precisi, a partire dal nostro consiglio di amministrazione e abbiamo incluso un parametro di valutazione di tutto il nostro management per valutare effettivamente l'efficacia dell'azione manageriale volta a far salire le donne anche ai livelli più alti dell'organizzazione". Lo ha detto Paola Angeletti, chief operating officer Intesa Sanpaolo, a margine dell'evento organizzato dalla Fondazione Bellisario, a Palermo.