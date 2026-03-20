Andy Diaz oro nel triplo ai Mondiali indoor

Mandatory Credit: Photo by PETTER ARVIDSON/BILDBYRÅN/Shutterstock (16782944fz) Andy Diaz Hernandez of Italy competes in men's triple jump final during the 2026 World Athletics Indoor Championships on March 20, 2026 in Torun. 2026 World Athletics Indoor Championships, Day 1, Torun, Poland - 20 Mar 2026

TORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Andy Diaz è di nuovo campione del mondo indoor nel salto triplo. Ai Mondiali di atletica leggera a Torun, in Polonia, l’azzurro ha piazzato un 17,47 al primo salto decisivo per ottenere il secondo titolo consecutivo dopo Nanchino. Medaglia d’argento per il giamaicano Jordan Scott (17,33), bronzo per l’algerino Yasser Mohammed Triki (17,30). Settimo posto invece per Andrea Dallavalle, con la misura di 16,90.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE